Lite finisce a coltellate, uomo in fin di vita nel Palermitano

Tentato omicidio nel palermitano. Arrestato dai carabinieri un 67enne. Al culmine di una lite per futili motivi, l’uomo ha colpito al fianco la vittima con un grosso coltello da cucina raggiungendola ad un polmone sino al cavo pleurico. La persona ferita è stata trasportata all’ospedale Civico di Palermo, dove è giunta in codice rosso ed è stata ricoverata in prognosi riservata, dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgo. L’arrestato è stato accompagnato nel carcere Cavallacci di Termini Imerese. L’arresto è stato convalidato dal gip.