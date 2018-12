Dodici nuovi corsi di laurea all'Università di Palermo

Palermo - "Possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti dei risultati conseguiti nel corso di quest’anno, segnato dall’aumento del numero delle matricole, indice certamente molto positivo". Lo ha detto il rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, incontrando i giornalisti per presentare i nuovi corsi di laurea in città e nelle decentrate di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, le novità su assunzioni e il bilancio preventivo. Nel 2019/2020 ci saranno in totale 12 nuovi corsi di studio "con cui puntiamo sempre di più sull'internazionalizzazione, con l’attivazione di corsi completamente in lingua inglese, e sul rafforzamento delle sedi decentrate dove saranno attivati nuovi canali".



"Stiamo aprendo il più possibile a tutti l’accesso ai corsi - ha spiegato -, eliminando progressivamente il numero chiuso". A partire dall’anno accademico 2019/2020, infatti, altri nove corsi di studio saranno ad accesso libero: Informatica, Ingegneria ambientale, Ingegneria civile, Ingegneria cibernetica, Ingegneria dell’innovazione per le imprese digitali, Ingegneria elettronica, Ingegneria chimica e biochimica, Ingegneria dell’energia e delle fondi rinnovabili e Viticoltura ed enologia (con sede a Marsala). "Con il bilancio di previsione UniPa ha deciso di destinare ingenti risorse per incentivare la ricerca, in particolare per le borse di dottorato e aumentare i servizi di tutorato, biblioteche e potenziamento delle aule", ha spiegato il rettore. Il numero delle borse di dottorato di ricerca aumenta a 100 a fronte delle 78 del 2018. Previsti poi 750mila euro per il Fondo finalizzato alla ricerca (Ffr), mentre 200mila euro in più andranno alle biblioteche per l’acquisto di nuove risorse bibliografiche.



Al potenziamento del tutorato e il finanziamento di progetti per l'incoming di studenti stranieri sono destinati 150mila euro, mentre per le aule e i laboratori 300mila euro. Capitolo a parte le assunzioni. "Prima del blocco previsto dalla manovra economica - ha concluso il rettore - chiudiamo l’anno con oltre 70 assunzioni: 41 di ricercatori e 32 di personale tecnico-amministrativo".