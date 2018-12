Lacrime e affetto ai funerali clochard ucciso a Palermo

PALERMO - Si sono celebrati a Palermo i funerali di Aldo, il clochard francese ucciso la notte di domenica scorsa. Presenti al rito funebre i rappresentanti cittadini di diverse confessioni religiose e il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato da un gonfalone del Comune di Palermo.

Tra i partecipanti, a piangere a dirotto per la tragica fine di Aldo, la ragazza, impiegata in un bar, che ogni mattina gli portava la colazione, sotto i portici dove Aldo aveva posizionato il suo giaciglio per ripararsi dal freddo. E’ stata lei a trovare Aldo morto e a chiamare immediatamente i soccorsi. Alla fine della cerimonia ha preso la parola una donna che ha ricordato la generosità e la dolcezza di Aldo, definito da molti "amico di tutti". Dopo i funerali, la salma è stata portata nel luogo del delitto e poi trasferita nel cimitero dei Rotoli, dove il Comune ha predisposto una tomba affinché il clochard possa riposare per sempre.