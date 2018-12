Morto a Palermo ex presidente Tar Giallombardo

PALERMO - È morto ieri all’età di 81 anni Giorgio Giallombardo ex presidente del Tar di Palermo e presidente della Commissione Tributaria. Era stato più volte presidente di Commissioni di concorso e ha fatto parte di vari organismi collegiali e consultivi presso pubbliche amministrazioni centrali e locali. Giallombardo è stato funzionario dell’Ufficio Studi della Camera di commercio e consigliere del ruolo tecnico dell’ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, per poi diventare nel 1974 magistrato amministrativo. Per anni ha ricoperto il ruolo di presidente dei giudici amministrativi siciliani.