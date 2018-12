Sostiene sorelle Napoli in tv: auto in fiamme a Mezzojuso

Mezzojuso (Palermo) - È stata incendiata ieri sera nel centro di Mezzojuso l’auto di Salvatore Battaglia, un giovane che partecipando alla trasmissione «Non è l’Arena» su La7, si era schierato in difesa delle sorelle Napoli vittime di tentativi di estorsione da parte della mafia. L'auto di Battaglia, una Renault Kalos, era posteggiata sotto la sua abitazione in via Ruggero Settimo. È stata presentata una denuncia ai carabinieri.