Autista Amat massacrato di botte: in ospedale in codice rosso

PALERMO - E’ stato picchiato in modo violento un'autista, di 49 anni, del bus, linea 628, dell’Amat finito in codice rosso nell’ospedale Villa Sofia. L’uomo è stato ricoverato nel trauma center del nosocomio dove è arrivato con una ambulanza del 118; i sanitari hanno effettuato una tac. L'aggressione, si apprende all’azienda per il trasporto pubblico di Palermo, è avvenuta nella zona di villa Adriana; non si conoscono ancora i dettagli, ma diverse persone avrebbero assistito al pestaggio. Ad aggredirlo, secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, sarebbero stati alcuni ragazzi, che erano a bordo di un’auto, e avrebbero cercato di aprire il vano motore del bus; l’autista sarebbe sceso dal mezzo, che era diretto in centro città, per allontanarli ma è stato picchiato dal gruppo.

«E' stato massacrato di botte, è una vicenda incresciosa», dice il presidente dell’Amat, Michele Cimino, che annuncia la presentazione di una denuncia.

Per il sindaco Leoluca Orlando si tratta di «un atto di violenza barbara che non può avere né giustificazioni né motivazioni logiche». «Sono grato ai carabinieri e ai sanitari del 118 - dice Orlando - per il pronto intervento e mi auguro che si possano quanto prima individuare gli autori di questo pestaggio ed assicurarli alla giustizia».