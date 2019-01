Assalto a furgone portavalori carico di tabacchi: preso un rapinatore

PALERMO - La Polizia ha individuato uno degli autori della rapina di questa mattina a un mezzo portavalori che trasportava tabacchi lavorati. Sul furgone blindato, che aveva un carico di sigarette, viaggiavano due dipendenti del centro distribuzione tabacchi. Un mezzo condotto da una guardia privata lo scortava.



Iniziato lo scarico della merce, a Partanna Mondello, tre uomini incappucciati hanno disarmato l’addetto alla sicurezza e lo hanno costretto a salire su un camioncino rubato. Nel frattempo hanno portato via 37 colli, parte del carico di tabacchi, del valore di 100.000 euro, e sono fuggiti. Un rapinatore è stato fermato dalla polizia poco dopo mentre scaricava la refurtiva in un’officina: si tratta di Salvatore Verga, 27 anni. Altre due persone sono state denunciate per favoreggiamento: sono il titolare dell’officina, un 64enne palermitano, e un suo dipendente di 47 anni.