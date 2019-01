Ville della mafia ai sindaci, Salvini: «Spero che Orlando non ci piazzi immigrati»

Roma - A breve verranno riconsegnate «tre ville confiscate a mandamenti mafiosi che saranno riassegnate a sindaci» del palermitano. «Avrò l’onore di riconsegnarle ai sindaci, è per me un piacere e un dovere». Così il vicepremier Matteo Salvini, in una diretta Fb.

«Spero - ha aggiunto Salvini - che nelle prossime tre ville confiscate alla mafia che avrò presto la gioia di riassegnare ai cittadini di Palermo, il sindaco non ci piazzi dentro gli immigrati». In una delle tre ville verrà data accoglienza per i bimbi e i ragazzi autistici. Le ville appartenevano al mandamento di Resuttana. «Non sono dove sono i sindaci e i governatori ribelli, io sono qua», ha concluso.