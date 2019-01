Sorelle Napoli, rinviata udienza per Giletti querelato da sindaco Mezzojuso

PALERMO - E’ stata rinviata al 18 febbraio l'udienza, davanti al gup di Termini Imerese, Stefania Gallì, per la richiesta di rinvio a giudizio del pm Ambrogio Cartosio nei confronti del conduttore di «Non è l’Arena» Massimo Giletti, dell’opinionista Klaus Davi e dell’editore de La7 querelati per diffamazione dal sindaco di Mezzojuso, Salvatore Giardina. Il sindaco aveva avuto mandato dal consiglio comunale di procedere dopo una puntata della trasmissione che da alcuni mesi segue la vicenda delle sorelle Napoli, che da un decennio denunciano minacce e intimidazioni per costringerle a cedere l’attività agricola che svolgono in un podere nel corleonese. Il rinvio dell’udienza è stato deciso stamani per un difetto di notifica a Davi, difeso da un avvocato d’ufficio.