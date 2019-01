Palermo,sgominata baby gang: in un mese 5 rapine e 6500 euro di bottino

Tra il 7 dicembre e il 17 gennaio scorsi avrebbero messo a segno una serie di rapine racimolando un bottino di circa 6.500 euro. Adesso tre minorenni palermitani sono stati fermati dalla Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura presso il Tribunale dei Minorenni.

Ad essere presi di mira diversi esercizi commerciali del centro cittadino e, in un caso, un passante sorpreso mentre si trovava a bordo della propria auto in via Capuccini, colpito al volto con il calcio di una pistola e rapinato dei soldi che aveva con sé, circa 3.250 euro.

Il primo colpo risale al 7 dicembre. La banda entrò in azione in un negozio di abbigliamento di via Contessa Adelasia, portando via un bottino di 700 euro. Il 14 dicembre i rapinatori tornarono nell’esercizio commerciale racimolando questa volta solo 100 euro. Il 9 dicembre, invece, fu rapinata una farmacia di via Imera e in questo caso il colpo fruttò 535 euro. L’11 gennaio toccò a un supermercato di via Gaetano La Loggia, bottino circa 1.800 euro. L’ultimo colpo fu quello ai danni di un passante avvenuto lo scorso 17 gennaio in via Cappuccini.

Le indagini dei 'Falchì della sezione 'Contrasto al crimine diffusò della Squadra Mobile hanno evidenziato "la particolare spregiudicatezza dei componenti della banda", spesso armati di coltello o pistola. Per i tre minorenni è scatta anche la denuncia per lesioni. Dopo le formalità di rito sono stati condotti all’istituto Malaspina di Palermo.