Partinico, il marito dorme e lei lo ammazza a coltellate

Omicidio a Partinico, nel Palermitano, dove una donna ha ucciso a coltellate il marito. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita a morte mentre dormiva. E' stata la stessa donna a presentarsi in commissariato per costituirsi. Pare che i due fossero separati da qualche tempo, ma vivessero nello stesso stabile a Partinico.

L’aggressione è avvenuta in contrada Ramo a Partinico. La vittima è Filippo Mazzurco, di 64 anni. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti. Pare che l’uomo e la moglie fossero separati da qualche tempo. Sulla vicenda indaga la Polizia.

I due erano separati ma vivevano nella stessa casa in via Edison a Partinico. Mazzurco aveva lavorato per diversi anni in Svizzera. Secondo una prima ricostruzione la donna che ha ucciso l’ex marito dopo l’omicidio si è presentata al commissariato di polizia e ha confessato l’omicidio. I due nonostante la separazione vivevano sotto lo stesso tetto in uno stabile tra via Edison e via De Amicis, a Partinico. La polizia sta sentendo anche amici e familiari della coppia.

La donna, Antonella Cover, 55 anni, ha confessato l’omicidio; in questo momento si trova negli uffici del commissariato di Partinico e viene interrogata dagli inquirenti. Il marito, Filippo Mazzurco, di 64 anni, è stato raggiunto da diverse coltellate al torace. I medici del 118, intervenuti nell’abitazione, hanno trovato l’uomo in un lago di sangue; inutili i tentativi di soccorrerlo.

E’ stata la stessa moglie della vittima a presentarsi in commissariato e a informare gli agenti di avere ucciso a coltellate il marito. L’uomo era da poco tempo rientrato in Sicilia dalla Svizzera dove lavorava come elettricista; secondo le prime informazioni la coppia si stava separando.