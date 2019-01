Carini, riduce in fin di vita la madre: arrestato

Pestata a sangue dal figlio e ridotta in fin di vita. E’ accaduto a Carini, in provincia di Palermo, dove i carabinieri hanno fermato un uomo di 44 anni nato in Canada, con l’accusa di tentato omicidio.

L’aggressione è avvenuta mercoledì scorso nell’abitazione della pensionata lungo la strada provinciale 1. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, che ai carabinieri avrebbe raccontato di essere stato in cura per problemi psichici fino a pochi mesi fa, ha colpito più volte al volto la donna di 79 anni lasciandola in fin di vita.

Immediatamente soccorsa, è stata condotta all’ospedale Villa Sofia, dove si trova ricoverata in coma in prognosi riservata. L’uomo è stato condotto nel carcere Pagliarelli di Palermo.