Auto della Polstrada travolta lungo l'A19, un ferito

Incidente sull'autostrada A19 Palermo- Catania, all’altezza dello svincolo di Scillato, in direzione del capoluogo etneo. Coinvolti due autocarri e un’auto della polizia stradale della sezione di Buonfornello. Gli agenti erano intervenuti a causa di un mezzo in avaria e, mentre stavano effettuando i rilievi, un autocarro, carico di bombole del gas, ha travolto l’auto della Polstrada. I poliziotti erano fuori dall’abitacolo e non hanno riportato conseguenze.

Il conducente dell’autocarro, un giovane catanese di 21 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Termini Imerese. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per assicurarsi che il carico di bombole fosse spostato in sicurezza. La presenza dei mezzi coinvolti nell’incidente e di olio sulla corsia dell’autostrada ha causato una coda di alcuni chilometri.