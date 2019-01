«Così si lucra sul reddito di cittadinanza»E Di Maio denuncia un Caf di Palermo

«In un Caf di Palermo un dipendente consigliava alle persone come eludere i paletti del reddito di cittadinanza. Ammesso che questi consigli funzionino, questi consulenti fanno passare un guaio alle persone. Credo sia di una gravità inaudita e scandaloso che il furbetto non è chi sia chi prova ad accedere al reddito di cittadinanza, ma un consulente».

Per approfondire leggi anche: DI MAIO: VI SPIEGO COME FUNZIONE IL REDDITO DI CITTADINANZA

Ad dirlo su Facebook è stato il vicepremier Luigi Di Maio che ha annunciato che al centro «Alpaa, associazione lavoratori produttori agroalimentari ambientali, affiliato alla Flai-Cgil» arriverà «un accertamento della Guardia di Finanza.

Per approfondire leggi anche: ECCO LE TAPPE PER OTTENERE IL REDDITO DI CITTADINANZA

A questo signore che, al giornalista" della trasmissione Non è l’Arena «che lo filmava con la telecamera nascosta, ha detto "ma quali controlli", dico che i controlli stanno arrivando». Ai cittadini, aggiunge Di Maio, «dico evitate di cadere nel tranello di chi vi consiglia queste cose, anche perché se i controlli arrivano non ci sarà pietà per nessuno, si rischiano fino a 6 anni di carcere». «Consiglio alla Cgil - dice ancora il leader M5S - di verificare con chi si vanno a federare».