Furbetti del reddito, la Gdf nel Caf di Palermo denunciato da Di Maio

PALERMO - I finanzieri di Palermo questa mattina sono stati in via Salita Partanna, nei pressi di Piazza Marina a Palermo nella sede del Caf Cgil e nella sede dell’Alpaa. Hanno sequestrato la documentazione per risalire all’impiegato ripreso dalle telecamere della trasmissione Non è l'Arena di Massimo Giletti mentre suggeriva i "trucchi" per ottenere il reddito di cittadinanza. Le strutture hanno la sede nello stesso stabile.

«Noi abbiamo solo la colpa di condividere l'immobile con il Caf della Cgil - dice Franco Colletti responsabile regionale dell’Alpaa, struttura che fa capo sempre alla Cgil - Noi ci occupiamo di pratiche legate all’agricoltura. Nulla a che fare con il reddito di cittadinanza. L’impiegato ripreso è del Caf della Cgil che si trova nella stessa sede. Tra l'altro abbiamo già trovato un’altra sede a San Giuseppe Jato visto che assistiamo gli agricoltori in provincia di Palermo. Piazza Marina è una strada che rientra nella Ztl e non era più consona per i nostri assistiti».

Per Colletti la scelta di prendere di mira la Cgil non è casuale. «Denunceremo il ministro Luigi Di Maio. Questa cosa non finisce qui. Anche perché è tutto strumentale».

"Se nella faccenda c'è un fatto di "gravità inaudita", riguarda proprio la superficialità con cui il ministro al Lavoro possa aver confuso una associazione di rappresentanza, come Alpaa, con un Caf. Senza verificare chi rappresenta cosa» ha aggiunto il presidente regionale di Alpaa Sicilia, Franco Colletti.

«Dal canto nostro - è scritto ancora in una nota dell'Alpaa - auspichiamo che le future indagini annunciate contro i «furbetti» - favoriti non da dotti consigli e suggerimenti ma dagli stessi paletti e dalla confusionaria norma - non siano espletate con la stessa sciatta approssimazione che hanno indotto il Ministro a confondere persone e cose, tra le quali probabilmente le targhe esposte all’esterno dell’ingresso condiviso di un immobile, inquadrate nella ripresa televisiva».