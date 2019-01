Palermo, cadavere di un uomo in palazzo abbandonato

PALERMO - I carabinieri indagano sulla morte di un uomo di 55 anni, di origini ucraine, trovato senza vita in un palazzo abbandonato in via della Zagara, nel centro storico di Palermo. Non ci sarebbe segni di violenza sul corpo, come ha stabilito il medico legale. La procura ha disposto l’autopsia. Tra le ipotesi degli investigatori, la morte per overdose.