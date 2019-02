Palermo, ancora vandali contro i tram: bottiglia sul parabrezza

PALERMO - Ieri sera, alle 19,30, un uomo - che non è stato ancora individuato - ha scagliato una bottiglia di vetro contro il parabrezza di un tram in sosta nel terminal della stazione centrale, a Palermo. Non ci sono stati feriti. Sull'episodio - non il primo - indaga la polizia. L’Amat ha isolato le immagini delle telecamere di controllo.

Il vetro della cabina si è scheggiato in più parti e la vettura è stata costretta a fare rientro in autoparco. Per almeno una settimana il servizio della linea 1 opererà con un tram in meno: da 6 a 5.

«Assistiamo inermi a questo "tiro al bersaglio" - afferma Michele Cimino, amministratore unico di Amat spa - che continua a drenare risorse dalle casse aziendali e mette in pericolo passeggeri e dipendenti. Questi continui attacchi non sembrano più episodi isolati, ma comincio a pensare che dietro ci sia l'intento di farci fare un passo indietro per isolare il quartiere. Chiediamo al prefetto di predisporre un piano d’azione contro questi ignobili atti».

I sindacati Filt Cgil, Cisl e Uil trasporti manifestano da tempo alle autorità competenti forti preoccupazioni per l'incolumità del personale Amat e per l’utenza. «Ci sono state riunioni in Amat con il presidente Cimino, in prefettura con il Comitato per la sicurezza, ma nulla è cambiato - dice il segretario generale della Filt Cgil Gaetano Bonavia - Pochi o non sufficienti sono stati finora i controlli delle forze dell’ordine».