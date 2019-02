Palermo, anziana muore intossicata dal monossido di carbonio

Una donna di 85 anni, Giuseppe Cozzo, è morta a Palermo per una fuga di gas. Secondo le prime informazioni, la pensionata, che viveva da sola in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Trabucco, nel quartiere Cruillas, sarebbe deceduta per un sospetto malfunzionamento della stufa a gas. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza l’area e gli agenti della Polizia che indagano sulla vicenda.