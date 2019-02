Sorelle Napoli, rinviata udienza per querela diffamazione a Giletti

PALERMO - E’ stata rinviata al 2 aprile l'udienza davanti al gup di Termini Imerese (Pa) che deve decidere sulla querela per diffamazione presentata dal sindaco di Mezzojuso, Salvatore Giardina, autorizzato dal consiglio comunale, nei confronti dell’editore de La7, del conduttore di "Non è l’Arena" Massimo Giletti e dell’ex opinionista della trasmissione Klaus Davi. La procura ha chiesto il giudizio per gli indagati.



Sindaco e consiglio comunale si ritengono diffamati dalla trasmissione che per un anno ha dedicato uno spazio alla vicenda delle tre sorelle Napoli, proprietarie di un’azienda agricola con oltre 70 ettari di terreno tra Corleone e Mezzojuso dove coltivano cereali e foraggio. Nell’udienza di oggi è stata ammessa la costituzione di parte civile del comune di Mezzojuso nella persona del sindaco Giardina.