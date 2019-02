San Cipirello, auto si ribalta: per 63enne non c'è nulla da fare

PALERMO - Alberto Ventura, 63 anni, di Alcamo, è morto in un incidente stradale sulla provinciale 2 nei pressi di San Cipirello (Pa). L’uomo, che era a bordo di una Smart, è stato sbalzato fuori dalla vettura che si è ribaltata. Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Monreale per accertare le cause dell’incidente.