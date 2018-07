Emergenza rifiuti in Sicilia, Cancelleri: «Togliere poteri speciali a Musumeci, governo incapace»

PALERMO - «Chiederemo al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, di revocare i poteri commissariali al governatore Musumeci e di assumerli su di sé perché è evidente che il Governo regionale non è capace di gestire la situazione. Allo stesso tempo chiederemo l’invio dell’esercito per ripulire le strade della Sicilia, sommerse da immondizia da un capo all’altro dell’Isola". A dirlo è Giancarlo Cancelleri, big pentastellato in Sicilia e candidato governatore del Movimento alle scorse regionali, tornando a parlare del caos rifiuti in cui è nuovamente piombata la Regione. Nel Trapanese le situazioni più critiche con i sindaci che da giorni denunciano le criticità nella gestione della spazzatura.

«Da qui a qualche giorno vivremo un’emergenza sanitaria di proporzioni bibliche - aggiunge il parlamentare dell’Assemblea regionale siciliana -, con una perdita di immagine gravissima per la Sicilia proprio nel pieno della stagione turistica. Manca ogni tipo di programmazione e l'incapacità della Giunta Musumeci di affrontare il problema è sotto gli occhi di tutti. Non si può perdere altro tempo».