Peggiorano i conti della Regione. «C'è bisogno di una manovra correttiva»

PALERMO - Il bilancio della Regione siciliana dovrà essere sottoposto ad una «apposita manovra correttiva». Si legge nella relazione del giudice della Corte dei Conti per la Sicilia Francesco Albo, sul rendiconto generale per l’esercizio 2017. Albo ha segnalato nel suo intervento una serie di criticità del documento contabile e ha parlato di un «peggioramento del risultato di amministrazione rispetto al 2016».

La relazione descrive anche il «peggioramento della situazione contabile» degli enti locali siciliani questo peggioramento finisce, secondo Albo, per pregiudicare «il mantenimento degli equilibri di bilancio».

Sono numerosi i punti critici sollevati dalla Corte dei conti rispetto al bilancio della Regione come il mancato recupero di disavanzi pregressi, le passività potenziali del Gruppo amministrazione pubblica regionale, il "lacunoso sistema di controllo interno", il "rischio di consistenti perdite di risorse finanziarie per i ritardi accumulati nella gestione dei fondi comunitari" e "finanche criticità in tema di legislazione di spesa e mezzi di copertura".

La Corte dei conti bacchetta il governo Musumeci anche sugli investimenti, sottolineando come "le dinamiche di lungo termine della spesa dimostrano un sempre più marcato orientamento alla gestione corrente e una bassissima propensione agli investimenti, in netto contrasto con la strategia enunciata dal governo regionale in sede di DEFR".

Un campanello d’allarme della Corte dei Conti suona inoltre per le società partecipate della Regione siciliana e i loro bilanci e soprattutto per la mancanza di informazioni sul loro conto economico.