Luigi Di Maio, week end siciliano: ecco le tappe

Il vicepresidente del Consiglio, e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio sarà in Sicilia questo fine settimana per incontrare le imprese del settore agricolo e i cittadini. Il primo dei tre appuntamenti è previsto per sabato alle 17 nell’azienda A.A.T. Oranfresh - Agroindustry Advanced Technologies SpA al Blocco Palma I, della Zona Industriale di Catania. Il Ministro Di Maio, insieme al vice presidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri e i portavoce siciliani M5S a più livelli istituzionali, incontreranno le imprese della filiera agrumicola siciliana, i consorzi di Tutela delle produzioni di qualità, le organizzazioni di categoria che hanno sottoscritto il patto di sviluppo, i partner della filiera agrumicola del distretto produttivo agrumi di Sicilia. Alle ore 21 è previsto il comizio del vicepremier all’anfiteatro di Pozzallo nel Ragusano al lungomare Pietrenere.

Domenica il terzo ed ultimo appuntamento con Di Maio, Cancelleri e gli altri portavoce, che saranno nel Nisseno per incontrare gli attori della filiera del grano. Alle ore 11 è previsto l’incontro nel baglio dell’azienda agricola biologica Cammarata, in contrada Mimiani (CL), bene confiscato alla mafia.