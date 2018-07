«Lo stile se non ce l'hai non puoi dartelo»,Musumeci su "La Sicilia" replica a Di Maio

Lo stile in politica è come il coraggio nella vita: “se non ce l’hai non puoi dartelo”, ci ricorda il Manzoni. E se un politico non ha stile è condannato a seguire le mode. E’ quello che ha fatto il vicepremier Di Maio nel suo editoriale di ieri apparso su questo giornale. Dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri ti aspetteresti proposte e ricette per la Sicilia, avanzate col garbo istituzionale che il ruolo gli impone.

Che la Sicilia sia stata ridotta in una condizione disastrosa non avevamo bisogno di Di Maio per saperlo. I siciliani questa realtà la vivono giorno dopo giorno sulla loro pelle. E non è un caso se la fiducia ricevuta dagli elettori ci autorizzi ad assumere iniziative del tutto nuove rispetto alle agende politiche del passato. L’Ente Regione non può più, infatti, essere un “problema" tra i problemi e deve diventare la “cabina di regia” per lo sviluppo della nostra Isola. Ci vorrà del tempo.

