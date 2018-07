Comunali Siracusa, dopo 44 giorni proclamati eletti

SIRACUSA - Dopo 44 giorni l’Ufficio elettorale centrale, con a capo il presidente del Tribunale Antonio Maiorana, ha completato le verifiche e proclamato, nell’aula Elio Vittorini di Palazzo Vermexio i 32 consiglieri comunali. Entro 15 giorni l’Ufficio del consiglio comunale convocherà la prima seduta.



Gli eletti sono Vincenzo Pantano, Laura Spataro, Francesco Zappalà per #Fuori Sistema per Siracusa; Michele Buonomo e Salvatore Costantino Muccio per Siracusa 2023; Ezechia Reale, Michele Mangiafico, Curzio Lo Curzio, Simone Ricupero, Concetta Vinci per Progetto Siracusa; Sergio Bonafede, Pippo Impallomeni, Chiara Catera, Tonino Trimarchi per Cantiere Siracusa Evoluzione Civica; Gaetano Favara e Carlos Torres per Amo Siracusa; Giovanni Boscarino, Federica Barbagallo, Alessandro Di Mauro, Ferdinando Messina per Forza Italia; Fabio Alota, Salvatore Castagnino e Mauro Basile per Siracusa Protagonista con Vinciullo; Carlo Gradenigo, Giuseppe Ansaldi per Lealtà e Condivisione per Siracusa; Roberto Trigilio, Moena Scala, Francesco Burgio, Chiara Ficara, Silvia Russoniello per il Movimento 5 stelle; e Pamela La Mesa e Andrea Buccheri per Siracusa Futura Pd.