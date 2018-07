Regione Sicilia, taglio dei vitalizi rinviato a settembre

PALERMO - Arriverà a settembre, secondo quanto garantito dagli uffici di Palazzo dei Normanni, la relazione tecnica sulla proposta di taglio dei vitalizi. Ne dà notizia il presidente dei questori, Giorgio Assenza (Db), a conclusione del Consiglio di presidenza dell’Ars. Il Consiglio ha deciso inoltre la riduzione della pianta organica dell’Assemblea regionale, «sia perché i deputati sono comunque scesi da 90 a 70 sia nel segno della spending review», si legge in una nota di Assenza. «La seduta - dice Assenza - ha raggiunto un traguardo importante con l’accordo definitivo sul ridimensionamento della pianta organica dell’Ars, che comporterà un risparmio di quasi il 20% rispetto all’attuale, a sua volta di una stessa percentuale abbassata nel 2012».



In pratica, dai 258 posti in organico fissati nel 2012 (293 nel decennio precedente) si scende a 218, in tutti i ruoli e gli uffici dell’apparato servente dell’Ars. «Quindi, i prossimi concorsi che verranno quanto prima indetti per ovviare alle deficienze di personale comunque, allo stato, presenti saranno ridimensionati in tal senso» assicura Assenza.