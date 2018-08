Salvini, vigilia di Ferragosto nell'azienda catanese confiscata alla mafia

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà a Catania il 14 agosto e visiterà alle 15.30 la Geotrans srl, azienda confiscata alla mafia, presso la sua sede operativa nel blocco Giancata della Zona Industriale. Salvini si recherà poi al Palazzo degli Elefanti sede del comune di Catania dove incontrerà il sindaco e la giunta municipale e terrà una conferenza stampa. E’ quanto riferisce una nota del Viminale.

Nella mattinata del 15 agosto, il ministro dell’Interno sarà nel comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, dove alle 9 deporrà una corona al monumento commemorativo dell’agguato al brigadiere dell’Arma dei carabinieri Carmine Tripodi in località Ponte Cucuzza. A seguire, visiterà la sede del municipio e la caserma dei Carabinieri. Alle 9.45 nella villa confiscata alla famiglia Pelle in località Giardino presenzierà alla sottoscrizione della concessione dell’immobile da parte del comune di San Luca alla curia vescovile e a seguire presiederà la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Al termine, il titolare del Viminale terrà una conferenza stampa e illustrerà i dati sull'ultimo anno di attività del ministero dell’Interno. A conclusione, Salvini si recherà al santuario della Madonna di Polsi, dove sarà accolto dal vescovo di Locri monsignor Francesco Oliva.