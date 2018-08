Musumeci: «La “mia” Regione entro un anno sarà rigenerata e con tutte le carte in regola »

Catania - Il presidente della Regione tira il fiato. Più o meno, diciamo. Perché anche se racconta che è riuscito a ritagliarsi tre giorni, quelli a cavallo di Ferragosto, per staccare un po’ con gli impegni istituzionali, in effetti Nello Musumeci, inesorabilmente, segue il destino di chi assume compiti di governo delicatissimi e vuol portarli avanti provando a fare e a dare il meglio. Perché è della vita, del destino, del presente e del futuro di milioni di siciliani che, in questo caso, stiamo parlando. Forse, se vogliamo, l’unico momento in cui davvero Musumeci riesce a staccare la spina è quando dimentica di essere il presidente della Regione. Gli capita, lo racconta e ci ride su per un attimo. Gli capita perché, pur stressato dal gigantesco impegno politico assunto, pur provato nella sua vita personale, per quanto sempre e comunque disponibile con tutti, ogni tanto torna ad essere per un po’ un semplice cittadino tra i cittadini. Ed è felice. Anzi, un coltivatore tra campi, giardini, piante. E un padre, ovviamente, soprattutto.

«Tre giorni di quasi riposo - racconta - per stare con i miei figli e per un salto nelle colline di Militello che si affacciano nella Piana di Catania. La pioggia di questi giorni è stata provvidenziale per gli agrumeti, un po’ meno per l’uva, ormai quasi matura. Quest’anno, forse, riuscirò a fare la prima vendemmia, a due anni dall’innesto del mio piccolo vigneto. Pochi grappoli, ma tanta emozione. Del resto, si sa, i frutti si raccolgono nel tempo. Ci vuole pazienza, tenacia, passione, specie se si comincia da zero».

Nello Musumeci ci porta con una metafora bucolica dai suoi campi coltivati alla politica regionale.

