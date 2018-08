Diciotti, la tensione tra Salvini e Fico mette in imbarazzo il governo

Tensione nel Governo tra Lega e Cinque Stelle, soprattutto dopo le esternazioni del presidente della Camera Roberto Fico e la risposta piccata del leader leghista Matteo Salvini. «Con Luigi Di Maio – ha detto stamatina a Rtl Salvini - lavoro molto bene. Qualcun altro ha tanto tempo per parlare, penso al presidente della Camera, che ogni tanto dice e fa l’esatto contrario di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro».

Fico non risponde direttamente al vicepremier: «Buona notizia che il governo abbia deciso di far scendere i minori dalla Diciotti. Per me fare il presidente della Camera significa fare sì che lo Stato non rinneghi mai principi fondamentali e dignità umana. Sono stato eletto per questo, rinunciando allo stipendio da presidente». Sulla querelle però né il premier Giuseppe Conte né l’altro suo vice Luigi Di Maio si sono comunque espressi.

Intanto c’è stato finalmente l’ok per alcuni deputati per salire a bordo della Diciotti. E’ toccato a Claudio Fava, presidente della Commissione regionale Antimafia e del senatore del Pd, a Davide Faraone e al deputato del Pd, Carmelo Miceli.