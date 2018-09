Gela, sfiducia al sindaco Messinese: la Giunta si presenta dimissionaria

Il sindaco di Gela Domenico.Messinese, ex Cinque Stelle, si è presentato in aula consiliare alle 10,35 con le dimissioni della sua giunta ed ha lanciato un appello per trovare in aula un'intesa per creare un governo di fine mandato.

Appello raccolto solo dal Movimento Diventerà Bellissima che fa capo al presidente della Regione Nello Musumeci. La mozione di sfiducia é stata presentata da un gruppo trasversale dei 21 consiglieri ed è stata letta dal consigliere della Lega Salvatore Farruggia.

Il gruppo del Movimento 5 Stelle ha chiesto scusa alla città ed ai colleghi consiglieri per avete candidato Messinese. Presenti in aula Giusi Bartolozzi deputato di Forza Italia, il senatore del M5S Piero Lorefice e i deputati del Pd Giuseppe Arancio e del M5s Nuccio Di Paola.