Trapani, spazi pubblici soltanto a chi «ripudia il fascismo»

Il Consiglio comunale di Trapani ha approvato una «mozione antifascista», che subordina la concessione degli spazi pubblici a una dichiarazione che ripudia il fascismo. Non sono mancate le polemiche in aula, in seno alla maggioranza: l’ex deputato missino Michele Rallo, che alle amministrative di giugno ha sostenuto il candidato a sindaco di Trapani Giacomo Tranchida (del centrosinistra), sta valutando di ricorrere alla magistratura.