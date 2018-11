Le due mosse per salvare le ex Province dal fallimento

Si prova a salvare dal fallimento le ex province siciliane che, dopo la riforma votata durante il Governo Crocetta, hanno visto le competenze rimanere pressoché le stesse ma con i bilanci sempre più tagliati. Una ricetta arriva dall'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone: «E' allo studio del governo regionale una norma che possa consentire di salvare le ex Province dal default. L’idea è di retrocedere il contributo Rca e Ipt dallo Stato alla Regione».

«Ho sentito poc'anzi l’assessore regionale alle Autonomie locali Bernadette Grasso - ha detto Falcone a Comiso - e approfondiremo la questione col presidente Musumeci. Questione prioritaria per il nostro governo. Stiamo lavorando a una norma che faccia retrocedere Rca e Ipt a tasse regionali, com'era prima. Sul prelievo forzoso si discuterà successivamente, il governo nel momento in cui vorrà fare il prelievo forzoso dovrà cercare i soldi, noi nel frattempo potremo fare questa manovra che potrebbe restituire 120 milioni di euro alle Province e consentire loro di chiudere i bilanci per quest’anno».