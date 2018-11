Faraone e Piccione in corsa per la segreteria del Pd siciliano

Sfida tra renziani e zingarettiani per la segreteria del Pd in Sicilia. Sono due i candidati in corsa per le primarie: l’ex sottosegretario Davide Faraone, l’uomo di Renzi in Sicilia, e Teresa Piccione dell’AreaDem di Franceschini, che sostiene Zingaretti al nazionale. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto oggi alle 20.

I PartigianiDem, corrente di estrazione Ds, ha deciso di appoggiare Faraone nella corsa per la guida del partito.

La commissione elettorale sta definendo il crono-programma per i congressi nei circoli. Le primarie si terranno il 16 dicembre.