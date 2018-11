Salvini cavalca l'onda: «Senza navi Ong, meno costi e meno morti»

«A me interessa risolvere i problemi, non godo delle disgrazie altrui. Dico solo che finché c'erano queste navi nel Mediterraneo in Italia sbarcavano centinaia di migliaia di migranti. Ora invece sono diminuiti i morti e sono diminuiti i costi».

Lo ha detto il leader della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Unomattina, su Raiuno, in merito al sequestro della nave Aquarius di Medici Senza Frontiere nell’ambito di un’indagine condotto dalla Procura di Catania in ordine a una presunta violazione della legge sullo smaltimento dei rifiuti.