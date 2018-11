Musumeci all'antimafia : «Macchè "sistema Montante", alla Regione comandava Lumia»

Palermo - «Dalle audizioni svolte e anche oggi dalle parole del presidente Musumeci sembrerebbe emergere, più che un "sistema Montante", un "sistema Lumia", nel quale il primo era garante di interessi particolari e specifici del mondo imprenditoriale, ma era il secondo ad essere appunto al centro del sistema parallelo di governo della Regione. È ovviamente ancora un quadro che si sta delineando e non già una certezza. Un motivo in più per proseguire nel lavoro della Commissione». Lo dice il presidente della commissione regionale antimafia, Claudio Fava, che oggi ha ascoltato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nell’ambito delle audizioni per l'indagine conoscitiva sul cosiddetto sistema dell’imprenditore Antonello Montante arrestato per corruzione e indagato insieme a esponenti delle forze dell’ordine, dei servizi segreti e politici.

«Avremmo voluto ascoltare tutti i presidente della Regione - ha detto Fava al termine dell’audizione - Abbiamo ascoltato Raffaele Lombardo ed avremmo voluto ascoltare Crocetta, che ha declinato l’invito. Oggi abbiamo ascoltato anche il presidente Musumeci per la sua esperienza di presidente della commissione antimafia e deputato dell’opposizione nella scorsa legislatura. Vogliamo capire quanto di questo "sistema Montante" rischia di sopravvivere come governo parallelo della Regione siciliana».

LA REPLICA DI LUMIA: «MUSUMECI FA DEPISTAGGIO POLITICO»

Sistema Montante, le rivelazioni di Lumia: «Ha sostenuto anche Musumeci»

«Abbiamo appreso dal presidente della regione Musumeci, audito in commissione antimafia, che il senatore Lumia aveva addirittura una propria stanza in presidenza della Regione Siciliana. Musumeci ha parlato addirittura di "sistema Lumia" e non di "sistema Montante". Ebbene, vorremmo capire però se Lumia era lì in veste di osservatore esterno o se lo stesso, rendesse conto a qualcuno». Lo affermano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca e Roberta Schillaci a margine dell’audizione in commissione regionale antimafia del governatore Nello Musumeci. «Nulla di nuovo sotto il sole - aggiunge De Luca - ma c'è da comprendere a che titolo Lumia fosse lì. Secondo Musumeci, Lumia era lì per fare il regista, ma io mi chiedo se piuttosto Lumia facesse da guardiano di una strategia che aveva sede in altri luoghi. Non dimentichiamo, per esempio, che gli interessi in gioco riguardavano anche l’agenzia nazionale dei beni confiscati alla mafia, che in sostanza è la più grande holding dell’intero paese».



«Oggi per me - osserva Roberta Schillaci - è importante capire se ci sono refluenze di quel sistema nel governo attuale, ecco perché staremo a vigilare sull'attività del governo ed in particolare, su determinati assessorati cardine per l’economia siciliana, come ad esempio quello alle attività produttive e dove le cronache di questi ultimi giorni non lasciano stare sereni».