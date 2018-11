Accuse Musumeci, Lumia: «E' la disgustosa riproposizione dell’olio di ricino»

Palermo - Leggerò, non mi sembra nulla di concreto ma solo accuse politiche. Il vero “Sistema Musumeci” utilizza il depistaggio per scansare le proprie responsabilità politiche. Attacca le persone per demonizzare gli avversari politici e per coprire i propri vuoti di governo e di cambiamento che erano così tanto attesi. E’ la vecchia e disgustosa riproposizione dell’olio di ricino.

Leggerò ma, a quanto sembra, è lo stesso sistema che Musumeci ha utilizzato con Giuseppe Antoci ex Presidente del Parco dei Nebrodi. Antoci ha lavorato bene e scoperchiato affari di mafia da miliardi di euro con un inedito Protocollo di Legalità che è diventato legge alla quale ho contributo in modo determinante in Parlamento per colpire al cuore la potente mafia dei pascoli e dei terreni, con il risultato che è stato da Musumeci allontanato immediatamente e senza spiegazione.