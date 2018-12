La Commissione nazionale di garanzia del Pd, che si è riunita oggi in via telematica, dopo avere esaminato la richiesta del segretario organizzativo nazionale Gianni Dal Moro, ha deliberato la «sospensione immediata (fino allo svolgimento delle primarie nell’Isola per la scelta del segretario, previste per il 16 dicembre, ndr) delle procedure relative ai congressi provinciali della Sicilia» e «l'esame dei relativi ricorsi pervenuti a questa Commissione nelle ultime ore, per consentire al responsabile organizzativo nazionale di ristabilire un percorso congressuale condiviso". A firmare la delibera è il presidente della Commissione nazionale di garanzia, Roberto Montanari.

Nei giorni scorsi cinque province - Catania, Caltanissetta, Palermo, Agrigento e Trapani - basandosi sui deliberati della direzione e della commissione regionale di garanzia, avevano avviato le procedure per i congressi locali. Ma oggi arriva lo stop dal partito nazionale.