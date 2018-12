Primo "tagliando" sul governo regionale, Musumeci in calo ed assessori bocciati...

CATANIA - Non è una stroncatura, ma una sostanziale bocciatura. E soprattutto un segnale. Duplice. Il sondaggio-“tagliando” sul governo regionale a un anno esatto dall'insediamento, realizzato da “Keix Data for Knowledge” per "La Sicilia", ci dice innanzitutto che Nello Musumeci ha perso una parte del credito da parte dei siciliani che nel novembre 2017 lo elessero governatore con il 39,8%. Se si votasse oggi sarebbe il 27% a puntare di nuovo sul governatore. Il secondo macro-dato che emerge è la netta delusione dei siciliani rispetto a tutte le politiche di governo: se fosse una classica pagella scolastica, il voto medio in tutte le materie sarebbe un desolante 4. E ciò si riverbera sul giudizio nei confronti dei singoli assessori. Ma nel nichilismo che sembra caratterizzare il campione dell’elettorato isolano non arrivano buone notizie neanche per le opposizioni. L’operato di M5S e centrosinistra all'Ars, valutato nel complesso, viene bocciato da quasi sette siciliani su dieci.

