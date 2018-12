Lega, Salvini arruola anche i "nemici" siciliani per la sua campagna social

CATANIA - I primi piani dei «nemici» politici di Matteo Salvini, con la scritta «lui non ci sarà» impazzano da giorni sul web e ora arrivano anche in salsa siciliana. E' stata infatti lanciata la versione sicula della campagna social della Lega "Lui non ci sarà" in vista della manifestazione di Piazza del Popolo dell’8 dicembre. Sui profili Facebook e Twitter del responsabile enti locali della Lega, l'assessore catanese Fabio Cantarella, sono state postate le foto dei competitor politici siciliani del Carroccio: dal presidente dell’Ars e commissario regionale di Fi, Gianfranco Miccichè al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dall’ex governatore Rosario Crocetta e l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco. La carrellata di «assenti» siciliani alla manifestazione di sabato, annuncia Cantarella, sarà destinata ad allargarsi nelle prossime ore. Intanto il responsabile regionale degli Enti locali per il Carroccio sui social serra i ranghi dei leghisti siciliani: «Loro non ci saranno. E tu?».

Sul profilo Facebook e twitter del vicepremier già da diversi giorni sono rilanciare le foto degli avversari «tradizionali» della Lega: dall’ex premier Matteo Renzi a Roberto Saviano, dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini a Giuliano Cazzola, da Asia Argento al fotografo Oliviero Toscani, da Fabrizio Corona all’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, è una vera e propria carrellata quella degli «assenti» alla manifestazione di sabato che viene rilanciata dalla Lega.