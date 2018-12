Contratto per la Sicilia, Buttafuoco:«Nello accetta, scriverete la storia»

«Nello, accetta la proposta del M5S di fare un contratto assieme alla Regione». È l’intervista-appello di Pietrangelo Buttafuoco, che a Nello Musumeci dice: «Il centrodestra in Sicilia è un soggetto morente, incapace di cambiare le cose». Un governo gialloverde? «Lui potrebbe prendere per mano i leghisti siciliani. Ma, oltre a Cancelleri, c’è Fava: scrivereste la storia assieme». Ma non sarebbe un incesto politico? «Tutt’altro: un innesto virtuoso».

L'ARTICOLO SULL'EDIZIONE DEL NOSTRO QUOTIDIANO OGGI IN EDICOLA