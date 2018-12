Musumeci: «Contratto per l'Isola? Non sono il presidente di ribaltoni»

DAL NOSTRO INVIATO

PALERMO - Chi lo conosce da diversi decenni sapeva già la risposta. Quasi parola per parola. E ieri - senza alcuna sorpresa, ma rompendo il silenzio sull'argomento - Nello Musumeci ha risposto alla proposta di «un mini-contratto di governo per salvare l’Isola», lanciata qualche giorno fa dal Movimento 5 Stelle. Con queste parole: «Non sono il presidente adatto a fare i ribaltoni. Ho vinto con questa coalizione e con questa coalizione voglio concludere la mia esperienza. ll contratto è già scritto, non c'è un solo rigo bianco perché quel contratto l’ho fatto con chi ci ha eletto. Possiamo aggiungere l’allegato A o l’allegato B se altre forze politiche d’opposizione volessero proporre nuovi temi e obiettivi non presenti in quel contratto. Se è così vengano con umiltà, senza iattanza, arroganza e insieme potremo scrivere l’allegato A e B».

