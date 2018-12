All'Ars bocciata nomina presidenti Iacp indicati da Musumeci

PALERMO - La commissione Affari istituzionali dell’Ars ha bocciato le nomine dei presidenti degli Istituti case popolari (Iacp) fatte dal governo Musumeci. Via libera, invece, a maggioranza, ai componenti indicati dalla giunta nel Consiglio di giustizia amministrativa (Cga): Giovanni Ardizzone e Nino Valeva.

«Oggi in Commissione affari istituzionali abbiamo assistito all’ennesimo pasticcio di un governo che aveva annunciato una riforma degli Iacp e che ha invece ridotto tutto ad una spartizione di poltrone. Ci siamo dunque opposti, "bocciando" i nomi proposti per la guida degli istituti». Lo dicono Giuseppe Lupo ed Antonello Cracolici rappresentanti del Pd in commissione Affari istituzionali dove oggi è stato dato parere negativo alle nomine dei presidenti degli Istituti autonomi case popolari di Palermo, Catania, Messina, Trapani e Siracusa. «Il nostro non è un giudizio sulle persone - aggiungono Lupo e Cracolici - ma sul metodo scelto e sull'incoerenza del governo Musumeci».