«Prossimo candidato a sindaco di Palermo sarà di Fi», parola di Miccichè

PALERMO - «Il prossimo candidato a sindaco di Palermo sarà di Forza Italia. Non so se sarò io, Giulio Tantillo o Giuseppe Milazzo o un altro, ma sarà di Forza Italia». Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia e presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè nel corso dell’incontro di auguri di buon natale agli elettori al Teatro Savio di Palermo. «Non esiste - ha aggiunto Miccichè - una possibile convergenza con il Pd, come è stato ipotizzato da Faraone. Non faccio accordi che la storia non consentirebbe di fare».

«Il Governo sta lavorando alacremente e continuamente, pur in assenza di una maggioranza in assemblea, con tutte le difficoltà del caso e il risultato complessivo è molto positivo e io sono molto contento, nonostante ci sia qualcuno che si lamenta che va piano, vorrei vedere altri davanti allo sfracello combinato nei 5 anni anni precedenti se potevano in pochi mesi risolvere i problemi, ovvio che non si poteva fare tutto subito». «Siamo qui per farci gli auguri - ha aggiunto - e per festeggiare un anno tutto sommato positivo con la riconquista della Regione, per il fatto che Forza Italia è rinata davvero, anche se già era rinata al Comune di Palermo e poi il risultato alle regionali che è stato ancora più importante».

E in merito alla possibilità della creazione di una confederazione di centristi in vista dell'appuntamento elettorale di primavera, Miccichè ha affermato: «Sta andando avanti un ragionamento, è possibile che si riesca a concretizzare per le elezioni europee così come è possibile che debba andare avanti e concretizzarsi dopo, ma non è questo il problema. L'importante è che i moderati si riuniscano, l’importante è che si trovi un argine a questo populismo che sarà veramente dannoso». «State già vedendo oggi, promesse pazzesche a chiunque e si comincia a capire che non c'è niente, non ci sarà reddito di cittadinanza, non ci sarà la flat tax che non ci saranno tutta una serie di cose che avevano promesso - ha aggiunto Miccichè -. Il populismo è bello, ti trascina, ti fa divertire, ma è una rovina per chiunque. In qualsiasi paese si è verificato. E’ un fatto negativo e per cui abbiamo il dovere di metterci tutti insieme per fare un argine».