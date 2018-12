Bilancio, Ars approva esercizio provvisorio soltanto per mese di gennaio

PALERMO - Il governo regionale ha approvato in giunta il testo del ddl per l’esercizio provvisorio. Lo ha comunicato in aula il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, dopo la conferenza dei capigruppo. Il ddl, che prevede l'esercizio provvisorio per il mese di gennaio, è adesso all’esame della commissione Bilancio e dovrebbe arrivare in aula ed essere votato nel pomeriggio.

Il disegno di legge è stato approvato con 28 voti a favore e 22 astenuti.

L’Ars ha poi approvato anche il cosiddetto "piano casa" per la proroga dei termini per il sostegno alle attività dell’edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio, e il bilancio consolidato.