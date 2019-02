Salvini, Cancelleri: «Ho votato no, ma decide maggioranza»

Palermo - "Ieri ho votato no, perchè un ministro dovrebbe farsi processare, non mettersi al riparo. Avremmo dovuto dare l’autorizzazione al tribunale per proseguire le indagini e il processo al ministro Salvini e non perchè si tratta di Salvini. Avrei detto lo stesso di chiunque altro si sarebbe trattato". Così il vicepresidente M5S dell’Assemblea regionale siciliana, Giancarlo Cancelleri, che ha però difeso in un video su Facebook il voto sulla piattaforma Rousseau: "Oggi faccio mia la scelta della maggioranza, perchè sono parte di un percorso per cambiare questo Paese. E’ la maggioranza che decide e la scelta di questa diventa di tutti". "Abbiamo portato un po' di educazione civica in un questo paese. E non c'è un rigo sui giornali che ce lo riconosca. Il Movimento Cinquestelle non parla di democrazia ma la pratica", afferma Cancelleri.