Dissesto Catania, si insedia Commissione liquidazione: «Creditori fatevi avanti»

CATANIA - Con un avviso pubblico, firmato ieri giornata dell’insediamento, la Commissione straordinaria di liquidazione (Csl) del Comune di Catania, in dissesto finanziario, ha disposto che «chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018 viene invitato a presentare istanza di ammissione a massa passiva, in carta libera, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Catania-Piazza Duomo, 95124 Catania, entro il termine perentorio di sessanta giorni».

I componenti dell’organo straordinario di liquidazione (Osl) nominati con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministero dell’Interno, si sono insediati ieri, 22 febbraio. La terna è composta dal dott. Antonio Meola, segretario generale della Città Metropolitana di Napoli, dalla dott.ssa Teresa Pace, dirigente finanziario della Prefettura di Catania, e dal dott. Giuseppe Sapienza, dottore commercialista. Il sindaco Pogliese ha assicurato la piena disponibilità e collaborazione dell’amministrazione comunale per adottare i provvedimenti necessari per l’estinzione dei debiti dell’ente.