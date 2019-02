La svolta centrista di Nello Musumeci, addio alla Meloni:e da “Bellissima” ora diventerà nazionale

CATANIA - Svolta centrista del leader di #DiventeràBellissima e presidente della Regione Nello Musumeci che al congresso odierno annuncia l'addio all'alleanza con Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni e dice no al sovranismo. Una cambio di rotta che indica la strada del futuro al movimento di Musumeci e che dovrebbe portare alla nomina di Gino Ioppolo come coordinatore regionale, visto che Raffaele Stancanelli ha ribadito la sua fedeltà alla Meloni.

Il problema è che Ioppolo vuole fare il sindaco di Caltagirone, dopo aver risollevato una città sprofondata negli abissi del dissesto. E non se la sente di assumere un ruolo politico che l’ex deputato regionale ritiene «entusiasmante, ma pesante». Eppure Nello Musumeci, amico di una vita, conta di convincerlo anche ai tempi supplementari. E il diretto interessato, dopo aver risposto «a una cinquantina di telefonate e a un numero imprecisato di messaggini» solo nel corso del pomeriggio di ieri, in tarda serata - al telefono con La Sicilia - apre un sentiero di speranza: «Sono convinto che il movimento vada rifondato e potenziato nella presenza sui territori, ma ero altrettanto convinto di non poter gestire questa grande incombenza. Ma adesso ci sto pensando. Non ho ancora sciolto la riserva, lo farò fra poco».

E se Ioppolo dovesse dire di sì (l’altro nome circolato in questi frenetici giorni di consultazioni è quello dell’avvocato catanese Enrico Trantino, già nella terna di traghettatori del movimento dopo le dimissioni di Raffaele Stancanelli) il quadro sarebbe completo. Perché, per il resto, le decisioni più importanti sembrano già acquisite. A partire dall’interrogativo (retorico) che campeggia nel comunicato stampa della kermesse regionale di oggi sulla «“dimensione” che dovrà assumere #DiventeràBellissima»: fra «mantenere le caratteristiche di soggetto regionale» o «federarsi con un partito nazionale», la strada è decisamente la seconda.

Ma come? Con chi? E, soprattutto, quando? Il compagno di viaggio predestinato, nel progetto di “terza gamba” del centrodestra è il governatore ligure Giovanni Toti. Attendista e piuttosto freddo, in piena sinergia col collega Musumeci, sull’ipotesi di schierarsi sin dalle imminenti Europee con la lista sovranista di Giorgia Meloni, che in Sicilia ha già chiuso l’alleanza elettorale con gli Autonomisti. Certo, anche oggi Stancanelli - da senatore di FdI, ma soprattutto da fondatore di DiventeràBellissima - ha ribadito la sua linea: «Non possiamo non schierarci subito, tanto più in un progetto che ci vedrà coerentemente e legittimamente come protagonisti di rango nazionale».

Ma Musumeci non la pensa così. Al di là dei rapporti personali deteriorati con Meloni (che pure fu decisiva per la nomination alle Regionali sul tavolo del centrodestra nel 2017), il governatore guarda oltre. A un «nuovo contenitore vicino alla Lega ma non schiacciato su Salvini» e comunque «distinto da Forza Italia». Una scommessa, certo. Condivisa con Ruggero Razza, assessore e plenipotenziario del movimento, che ha scalzato proprio Stancanelli nel ruolo di Richelieu musumeciano. Una scommessa legittima, perché, se Fratelli d’Italia non dovesse superare il quorum per Bruxelles e Berlusconi dovesse sgonfiarsi ancora, nel centrodestra quasi mono-salviniano si aprirebbe una prateria. Ma, se uno solo di questi “se” non dovesse concretizzarsi, per DiventeràBellissima sarebbe ancora più difficile abbandonare la dimensione di «movimento del presidente della Regione» e spiccare il volo verso l’agone nazionale. Ed è proprio questo rischio a rappresentare un tarlo anche per i dirigenti più lealisti. «Una scelta di campo va fatta. Non so se sia giusto farla subito o a giugno, ma non possiamo restare alla finestra per molto altro tempo ancora», confessa Giorgio Assenza, deputato ibleo all’Ars.

Già, la dimensione regionale. Oltre alle ambizioni romane, qual è la strategia di DiventeràBellissima per i prossimi quattro anni di governo Musumeci? È stato proprio il presidente, nel congresso catanese di domenica scorsa, a esplicitarla fra le righe con un mezzo cazziatone ai suoi: «Mi è mancato il supporto, è mancato il mio partito, è mancato il mio movimento. Io non posso rispondere personalmente alle provocazioni di un Cancelleri qualunque. Non lo può fare un presidente della Regione che, invece, deve avere un ruolo di sobrietà istituzionale», ha detto il governatore. Che oggi si dimetterà, in ossequio allo statuto che impedisce di cumulare ruoli istituzionali e politici, da presidente del movimento. Farà l’“elevato”, in stile Grillo. Confidando nella robusta copertura politica di Ioppolo e nella campagna acquisti di Razza a Sala d’Ercole. Con il sogno, tutt’altro che segreto, di sfatare anche l’ultimo tabù. Quello di ricandidarsi, da leader riconosciuto a livello nazionale, per il bis a Palazzo d’Orléans.

