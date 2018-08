Viabilità, bando da 31,5 mln per collegamenti con aeroporto Comiso

RAGUSA - Aperta la procedura di gara per i lavori relativi al potenziamento dei collegamenti stradali fra la statale 115 Comiso-Vittoria, l’aeroporto di Comiso e la statale 514 Ragusa-Catania. L’Urega di Ragusa ha fissato la prima seduta della Commissione di gara per il 3 ottobre 2018, pertanto il termine ultimo di presentazione delle offerte è fissato per il 28 settembre 2018 alle ore 13.



Il progetto per la realizzazione del lotto 3 dei collegamenti stradali a supporto dell’aeroporto di Comiso è stato finanziato sulla base delle risorse programmabili sul Pac (Piano azione e coesione) Sicilia, e la sua dotazione finanziaria è di 31 milioni e 150 mila euro.