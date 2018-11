Confisca beni, l' Ad del Kamarina Resort: «La nostra struttura non coinvolta»

RAGUSA - L’amministratore delegato del "Kamarina Resort", Den Dekker Dionysius «esclude il coinvolgimento della struttura alberghiera nel Ragusano quale presunto oggetto di sequestro penale eseguito, su ordine della Dia di Palermo, in danno di soggetti diversi che nulla hanno a che vedere con la società che rappresento, né oggi né in passato». La srl Kamarina Resort è una società detenuta per la maggioranza dalla famiglia olandese Den Dekker che ha il 78% del capitale, mentre, il 22 per cento è detenuto dall’imprenditrice siciliana Valentina La Vecchia. In una nota l’amministratore delegato Den Dekker Dionysius «diffida a pubblicare e diffondere notizie ed immagini che riguarda la propria struttura alberghiera che non ha nulla a che spartire col sequestro operato nei confronti della famiglia dell’imprenditore Carmelo Patti».