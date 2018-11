Ragusa, azienda agricola all'asta: lavoratori protestano

RAGUSA - Concentramento in piazza San Giovanni a Ragusa di 80 lavoratori di un’azienda agricola ragusana ch’è finita all’asta e loro pertanto rischiano di perdere il posto di lavoro. Si tratta di un’altra azienda finita nel vortice del sistema delle aste giudiziarie venduta al miglior offerente per una cifra irrisoria. Il Movimento dei Forconi è tornato in piazza per dare solidarietà ai lavoratori e rilanciare la questione delle aste giudiziarie.



«Siamo di nuovo in piazza - dice Mariano Ferro - per far rilevare la disattenzione della classe dirigente, rispetto a questo argomento che sta raggiungendo numeri allucinanti e che sta provocando, decine e decine di vittime. Abbiamo già chiesto un incontro con il Prefetto di Ragusa per chiedere il suo intervento di fronte a quest’emergenza sociale».